Multiple Entwicklungspfade...: Blue Moon Metals dreht auf: Apex liefert hohe Analysewerte und Springer vor gewaltigem Bohrprogramm!

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Eine selektive Großprobe liefert hohe Werte für Germanium, Gallium und Kupfer. Parallel wird ein 67.000-Meter-Bohrprogramm vor bereitet, ergänzt um eine weitere Entwicklungsperspektive in Norwegen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 27. Juli 2026, 5:26 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

kritische Mineralien wie Kupfer, Germanium, Gallium und Wolfram gewinnen für Halbleiter, Rechenzentren, Telekommunikation, Energietechnik und sicherheitsrelevante Anwendungen an Bedeutung. Gleichzeitig konzentrieren sich Förderung und Verarbeitung vieler dieser Rohstoffe auf wenige Länder. Dadurch wächst das strategische Interesse an Projekten in politisch stabilen Regionen außerhalb dominierender Lieferketten.

Quelle: International Energy Agency (IEA), Global Critical Minerals Outlook 2026

Auch in Luftfahrt, Verteidigung und Drohnentechnik sind diese Metalle für zahlreiche Bauteile, elektronische Systeme und Hochleistungsanwendungen relevant.

Quelle: International Energy Agency (IEA), Global Critical Minerals Outlook 2026

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) bündelt Projekte in den USA und Norwegen. Das Portfolio umfasst Germanium, Gallium und Kupfer bei "Apex' in Utah, Wolfram bei "Springer' in Nevada sowie eine geplante Beteiligung an der weiteren Entwicklung des historischen Kupfer-Gold-Reviers "Sulitjelma' in Norwegen.

Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Dadurch entstehen mehrere mögliche Werttreiber - von metallurgischen und genehmigungsbezogenen Arbeiten bis zur Ressourcendefinition und Exploration bis hin zur baldigen Produktionsaufnahme.

"Apex': Hohe Analysewerte und möglicher früher Vermarktungsweg!

Bei der ehemals produzierenden "Apex'-Mine in Utah analysierte Blue Moon Metals (WKN: A413T9) eine selektiv aus freiliegender Mineralisierung entnommene, anschließend zerkleinerte und homogenisierte 100-kg-Großprobe. Nach Unternehmensangaben ergaben die Analysen 0,180% Germanium, 0,0273% Gallium und 1,96% Kupfer. In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass die Großprobe selektiver Natur ist und nicht notwendigerweise repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt, die Mächtigkeit oder die Ausdehnung der Mineralisierung.

Blue Moon will die metallurgischen Untersuchungen fortsetzen, um mögliche Aufbereitungswege, Gewinnungsraten und Vermarktungsoptionen zu bewerten. Das Marktumfeld bleibt grundsätzlich unterstützend: Die USA fördern den Aufbau inländischer Lieferketten für Gallium und Germanium.

Historisch war "Apex' ein Primärproduzent von Germanium und Gallium. Eine historische Schätzung von Ken Krahulec aus dem Jahr 2018 nennt rund 1,0 Mio. Tonnen mit 0,087% Germanium, 0,033% Gallium, 1,8% Kupfer und 41 g/t Silber. Blue Moon betrachtet diese Angaben als Hinweis auf das mögliche Größen- und Gehaltspotenzial. Eine qualifizierte Person hat jedoch nicht ausreichend gearbeitet, um die Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve einzustufen, weshalb das Unternehmen sie nicht als solche behandelt.

Quelle: Blue Moon Metals / historische Schätzung Ken Krahulec (2018)



Nach Angaben des Unternehmens könnte "Apex' bei einer angenommenen Abbaurate von 150 Tonnen Erz pro Tag potenziell einen erheblichen Teil bis nahezu den gesamten derzeitigen US-Inlandsbedarf an Germanium decken. Parallel prüft Blue Moon die mögliche Vermarktung von besonders hochgradigem "Direct-Shipping-Ore', also direkt versandfähigem Erz. Mehrere größere Nutzer und Hersteller von Germanium- und Galliumprodukten haben nach Unternehmensangaben unaufgefordert Interesse bekundet. Verbindliche Abnahmeverträge, Mengen oder Preisbedingungen wurden bislang nicht gemeldet.

Das Unternehmen strebt den Abschluss der erforderlichen Bergbaugenehmigungen im zweiten Quartal 2027 an. Unter der Voraussetzung rechtzeitiger Genehmigungen, geeigneter Vertragsabbauvereinbarungen und positiver technischer sowie wirtschaftlicher Ergebnisse könnte ein erster Abbau im dritten Quartal 2027 beginnen.

"Springer': 67.000 Bohrmeter plus bestehende Infrastruktur!

Beim Wolframprojekt "Springer' in Nevada hat Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ein zweiphasiges Diamantbohrprogramm über insgesamt rund 67.000 m angekündigt und mit Geotech Drilling Services eine begrenzte Freigabe zur Vorbereitung vereinbart. Die Bohrungen sollen nach Unternehmensplanung in der ersten Augusthälfte 2026 zunächst mit zwei Geräten beginnen. Später könnten sogar bis zu sechs Bohrgeräte eingesetzt werden. Der Abschluss des Programms wird für das erste Quartal 2027 angestrebt.

"Springer' verfügt nach Unternehmensangaben über eine weitgehend genehmigte Anlage mit einer Flotationskapazität von 1.200 Tonnen pro Tag, einem überdimensionierten "APT'-Kreislauf zur Herstellung von Ammoniumparawolframat sowie weiterer vorhandener Infrastruktur. Eine Wiederinbetriebnahme bleibt von technischen, finanziellen und genehmigungsbezogenen Voraussetzungen abhängig.

Quelle: Blue Moon Metals

Die erste Phase umfasst rund 7.000 m mit geplanten Bohrtiefen von 200 bis 300 m. Sie soll vor allem die oberflächennahen mineralisierten Zonen im Bereich "George Pit' sowie die südöstlichen Bereiche der "Sutton Underground Beds' untersuchen und Daten für die weitere geologische Modellierung und kurzfristige Bergbauplanung liefern. In der zweiten Phase sind weitere rund 60.000 m mit Bohrtiefen von etwa 300 bis 1.000 m vorgesehen.

Profilschnitt durch historische Bohrabschnitte der mineralisierten Skarnlagen "Sutton', den "Sutton-3'-Schacht und die "Sutton'-Untertageanlagen:

Quelle: Blue Moon Metals

Der Schwerpunkt liegt auf möglichen Erweiterungen der bekannten scheelitreichen Skarnlagen in seitlicher Richtung und in die Tiefe. Scheelit ist ein wichtiges Erzmineral für die Wolframgewinnung.

Historische Bohrkerne eröffnen zusätzliche Explorationsansätze!

Zusätzlich plant Blue Moon die Neuprotokollierung und erweiterte Beprobung von rund 18.000 m historischer Bohrkerne aus den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren. Dadurch soll der untersuchte Anteil des verfügbaren Kernmaterials nach Unternehmensangaben von etwa 5% auf rund 44% steigen.

Frühere Arbeiten lieferten Hinweise darauf, dass die mit dem Wolfram-Skarn-System verbundenen Granodioritkörper zusätzlich bisher kaum beprobte, schichtförmige Quarzgänge enthalten könnten. Diese Beobachtung eröffnet einen weiteren Explorationsansatz, ist aber noch nicht durch ausreichende Analyse- oder Bohrergebnisse bestätigt.

Granodioritkörper in normalem Licht:

Und unter kurzwelligem UV-Licht:

Quelle: Blue Moon Metals

Analyseergebnisse zur Prüfung eines möglichen "Reduced Intrusion-Related Gold System'("RIRGS') stehen noch aus. Ob tatsächlich ein solches System und eine wirtschaftlich relevante Goldmineralisierung vorliegen, ist derzeit offen. Blue Moon plant deshalb ergänzend geophysikalische und geochemische Untersuchungen, Kartierungen sowie gezielte Explorationsbohrungen. Ziel ist es, Verteilung, Intensität und Kontinuität der Gangsysteme innerhalb der Intrusionen besser zu bestimmen.

"Sulitjelma': Geplante 30%-Beteiligung an gebündeltem Kupfer-Gold-Projekt!

Blue Moons norwegische Tochtergesellschaft Nye Sulitjelma Gruver AS und VMS Explorations AS haben eine verbindliche Vereinbarung über einen Zusammenschluss geschlossen. VMS soll die Anteile an Nye Sulitjelma Gruver gegen neue VMS-Aktien im Wert von 15 Mio. USD erwerben. Bei Vollzug der Transaktion soll Blue Moon rund 30% des fusionierten Unternehmens halten.

Der Abschluss der Transaktion wird derzeit um den 30. November 2026 erwartet und steht unter üblichen Bedingungen. Die Vereinbarung sieht zudem eine Kapitalaufnahme von mindestens 10 Mio. CAD und eine Börsennotierung von VMS an einer anerkannten Börse innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss vor.

Historisch wurden im Bergbaugebiet "Sulitjelma' über einen Zeitraum von rund 100 Jahren mehr als 470.000 Tonnen Kupfer und rund 130.000 Unzen Gold produziert. Das Gebiet verfügt über umfangreiche bestehende Infrastruktur über und unter Tage sowie Zugang zu Wasserkraft. Für eine Wiederaufnahme des Bergbaus wären jedoch Sanierungen, Studien, Finanzierung, Genehmigungen und eine positive Bauentscheidung erforderlich.

VMS meldete aus der Bohrkampagne 2025 zwei neue Kupfer-Gold-Entdeckungen und leitete aus aeromagnetischen Vermessungen 18 weitere Bohrziele ab. Die geplante Bündelung der Genehmigungen und Projekte könnte Exploration, Logistik und eine mögliche spätere Aufbereitung effizienter gestalten.

Nach Einschätzung der beteiligten Unternehmen besitzt "Sulitjelma' langfristiges Potenzial als europäisches Kupfer-Gold-Projekt. Ob daraus eine produzierende Mine entsteht, hängt von erfolgreichen Explorationsarbeiten, belastbaren Ressourcen- und Wirtschaftlichkeitsstudien, Finanzierung, Genehmigungen und einer positiven Investitionsentscheidung ab.

Fazit: Drei Projekte, mehrere mögliche Katalysatoren!

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) verfolgt drei unterschiedliche Entwicklungspfade: metallurgische und genehmigungsbezogene Arbeiten bei "Apex', ein umfangreiches Ressourcen- und Explorationsprogramm bei "Springer' sowie eine geplante Beteiligung an der gebündelten Entwicklung von "Sulitjelma'. Diese Diversifikation eröffnet mehrere mögliche Katalysatoren und adressiert Rohstoffe, deren strategische Bedeutung zunimmt.

Positiv sind die hohen Analysewerte der selektiven Apex-Großprobe, das konkrete Bohr- und Infrastrukturprogramm bei "Springer" sowie die vorhandene Infrastruktur und die geplante Beteiligungsperspektive in "Sulitjelma'. Gleichzeitig bleiben die weitere Projektentwicklung, Genehmigungen, Finanzierung, technische Ergebnisse und künftige Wirtschaftlichkeit mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Blue Moon Metals Inc.: "Blue Moon Reports Assay of 0.180% Germanium, 0.0273% Gallium and 1.96% Copper from Bulk Sample at Apex and Provides Apex Project Update", 29. Juni 2026.

Blue Moon Metals Inc.: "Blue Moon Announces Springer Tungsten 67,000 Metre Diamond Drill Program Focused on Resource Definition and Exploration and 18,000 Metre Historical Core Re-logging Program", 7. Juli 2026.

Blue Moon Metals Inc.: "Blue Moon Metals and Alpha Future Funds Announce Signing of Binding Agreement to Combine Holdings in the Sulitjelma Mining District, Norway", 26. Juni 2026.

Blue Moon Metals Inc.: Unternehmensmeldung und SEC-Unterlagen zu Apex einschließlich der historischen Schätzung von Ken Krahulec (2018), veröffentlicht am 27. Februar 2026.

Weitere Quellen: International Energy Agency, "Global Critical Minerals Outlook 2026" United States Geological Survey, "Mineral Commodity Summaries 2026" U.S. Department of Energy, TRACE-Ga-Programm und ausgewählte Förderprojekte. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen und den darin genannten technischen Berichten. Tatsachen, historische Angaben, Unternehmensziele und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die technischen Angaben zu Apex wurden in der Ursprungsmeldung von Simon Cooper, P.Eng., Mitarbeiter von Blue Moon und nicht unabhängige qualifizierte Person nach NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Springer-Angaben wurden in der Ursprungsmeldung von Lazaros Dalampiras, MAusIMM, CP(Geo), Head of Mineral Resources bei Blue Moon und nicht unabhängige qualifizierte Person, geprüft und genehmigt. Die Sulitjelma-Angaben wurden in der Ursprungsmeldung von Shawn Crispin, Mitarbeiter von Orefinder Mining Consultants LLC FZ und unabhängige qualifizierte Person, geprüft und genehmigt. Dieser Werbeartikel übernimmt diese Angaben ohne eigenständige technische Neubewertung. Ein Update ist derzeit nicht geplant.

Transparenz und Interessenkonflikte: Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit dem Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Autor Jörg Schulte hält Aktien von Blue Moon Metals Inc.; seine Netto-Position liegt unter 0,5%. Daraus besteht ein potenzieller Interessenkonflikt. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu Blue Moon Metals Inc. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an JS Research GmbH oder SRC: nein.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen über geplante Bohrungen, Genehmigungen, metallurgische Programme, mögliche Abbau- und Vermarktungsaktivitäten, Finanzierungen, Transaktionsabschlüsse und eine potenzielle spätere Produktion. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Risiken sind unter anderem ausbleibende oder verspätete Genehmigungen und Finanzierungen, abweichende Bohr-, Analyse- oder Metallurgieergebnisse, fehlende Abnahmevereinbarungen, Kostensteigerungen, technische Probleme, Rohstoffpreisschwankungen und das mögliche Scheitern von Transaktionsbedingungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Historische und explorative Angaben: Historische Produktionszahlen und historische Schätzungen sind nicht mit aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven gleichzusetzen. Eine qualifizierte Person hat nicht ausreichend gearbeitet, um die im Artikel genannten historischen Schätzungen als aktuell einzustufen; das Unternehmen behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Selektive Proben sind nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Mächtigkeiten oder die Ausdehnung einer Mineralisierung.

Risikohinweis: Aktien kleiner Rohstoff- und Explorationsunternehmen sind hochspekulativ. Sie können starken Kursschwankungen, geringer Liquidität, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Währungsrisiken sowie politischen, rechtlichen, ökologischen, technischen und operativen Risiken unterliegen. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust. Anleger sollten ihre persönliche Risikotragfähigkeit und Anlageziele prüfen und erforderlichenfalls unabhängigen fachlichen Rat einholen.

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