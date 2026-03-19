Unsere technologische und datengetriebene Welt ist auf die ständige Verfügbarkeit von Strom angewiesen. Wie kann Versorgungssicherheit zu einem akzeptablen Preis aussehen? Die Antwort lautet: Atomstrom. Die USA haben Atomstrom fest in ihrer Versorgungsstrategie verankert. Die EU hat den Trend - wie immer - zu spät erkannt und springt jetzt auf den fahrenden Zug auf. Die Nuklearbranche erlebt also international eine strategische Neubewertung, bei der kleine modulare Reaktoren (sogenannte SMRs) als wichtiger Baustein zukünftiger Energiesysteme gelten. Sehr spannend ist in diesem Gesamtkontext die Aktie von American Atomics. Die Gesellschaft plant, eine vollständig integrierte nordamerikanische Wertschöpfungskette der Brennstoffversorgung aufbauen und nutzt dabei den politischen und strukturellen Rückenwind.Den vollständigen Artikel lesen ...
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