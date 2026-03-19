© Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.comDie SEC erlaubt Nasdaq den Handel tokenisierter Aktien. Doch statt Blockchain-Revolution bleibt vieles beim Alten. Experten sehen trotzdem großes Potenzial.Die US-Börse Nasdaq hat grünes Licht von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) erhalten, ausgewählte Wertpapiere in tokenisierter Form zu handeln. Die Genehmigung markiert einen wichtigen Schritt für die Digitalisierung klassischer Finanzmärkte. Sie bleibt jedoch eng an bestehende Marktstrukturen gebunden. Das Pilotprogramm umfasst zunächst Aktien aus dem Russell 1000 Index sowie bestimmte börsengehandelte Fonds. Die tokenisierten Versionen müssen identisch mit den klassischen Wertpapieren sein. Sie behalten dieselben Rechte, …Den vollständigen Artikel lesen
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