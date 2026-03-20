MAX Automation liefert 2025 ein gemischtes Zahlenwerk - und genau das macht die Aktie aktuell spannend. Während Umsatz und Ergebnis deutlich unter Druck geraten sind, zeigt das Unternehmen auf der Finanzseite klare Fortschritte: Die Verschuldung wurde massiv reduziert, der Cashflow verbessert und der Auftragseingang wieder gesteigert. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist das bereits die Basis für eine nachhaltige Stabilisierung - oder bleibt MAX ein schwieriger Turnaround-Kandidat? Auftragseingang zieht an - erste Signale der Stabilisierung In einem weiterhin schwierigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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