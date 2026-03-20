Immerhin: Rational steigert den Umsatz 2025 um sechs Prozent auf 1.259,6 Millionen Euro. Dabei hatte der Profiküchenausrüster mächtig Gegenwind: Der Dollar wertete ab, was das Umsatzplus allein um zwei Prozentpunkte belastete und dann waren da noch die US-Zölle. Rational produziert seine Kochsysteme - Dampfgarer - ausschließlich in Deutschland und Frankreich, gleichzeitig sind die USA mit einem Umsatzanteil von 20 Prozent der größte Einzelmarkt des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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