Das Team von DS Automobiles wird die Formel E zum Ende der zwölften Saison (2025/26) nach elf Jahren verlassen. Der Hersteller will sich künftig auf den Segelsport in Form einer Partnerschaft mit dem SailGP-Team Frankreich konzentrieren. In der Formel E wird eine andere Stellantis-Marke den Platz einnehmen - und zwar Opel. DS ist eine der erfolgreichsten Marken in der Formel E. Von zwölf Saisons hat DS an deren elf teilgenommen und mit unterschiedlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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