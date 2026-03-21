Am Freitag verzeichneten die Aktien von Elmos Semiconductor einen starken Kursanstieg von 8,58 Prozent und waren damit der Top-Performer im TecDAX an diesem Handelstag. Der Schlusskurs auf Xetra lag bei 139,20 Euro. Im Verlauf des Tages erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 143,20 Euro.Wöchentliche und langfristige PerformanceIm Wochenvergleich konnte die Aktie ihren Erfolg nicht ganz halten und verzeichnete ein Minus von einem Prozent, wodurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS