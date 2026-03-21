Am Freitag verzeichneten die Aktien der IONOS Group einen deutlichen Kursanstieg von 3,17 Prozent und avancierten damit zum Top-Performer im MDAX an diesem Handelstag. Zum Börsenschluss auf Xetra lag der Kurs bei 24,40 Euro, im Verlauf des Tages wurde ein Hoch von 24,45 Euro erreicht.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch im Wochenvergleich konnte die IONOS Group-Aktie eine überzeugende Entwicklung vorweisen: Mit einem Wochenplus von 7,73 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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