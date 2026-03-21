Evotec stand zuletzt im Mittelpunkt unserer Betrachtungen in den RuMaS Trading-Tipps, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Kursentwicklungen und die daraus resultierenden Chancen für Trader.Aktuelle KursentwicklungAm vergangenen Sonntag haben wir uns ausführlich mit der Situation rund um die Evotec-Aktie beschäftigt und unseren Abonnenten folgende Einschätzung gegeben: Seit dem Hoch im Februar hat die Aktie einen erheblichen Rückgang von nahezu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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