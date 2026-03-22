BASF treibt mit einem Milliardenprojekt in China seine strategische Ausrichtung auf den wichtigsten Chemiemarkt der Welt voran und sieht darin trotz geopolitischer Risiken keine Alternative. Gleichzeitig belasten niedrige Margen den kurzfristigen Ausblick, weshalb der Konzern Kosten senkt und finanzielle Maßnahmen verstärkt. An der Börse sorgt diese Mischung für Unsicherheit, während kommende Termine entscheidend für die weitere Bewertung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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