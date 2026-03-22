Amazon treibt die Automatisierung seiner Logistik mit der Übernahme des Robotik-Startups Rivr massiv voran und setzt dabei auf autonome Systeme für die letzte Meile. Parallel investiert der Konzern Milliarden in seine Cloud-Sparte AWS und sichert sich große Mengen an KI-Chips von Nvidia, um im Wettbewerb führend zu bleiben. Trotz dieser ambitionierten Strategie bleibt die Aktie unter Druck, da Investoren auf konkrete Ergebnisse der hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de