(neu: Schlusskurse)



NEW YORK (dpa-AFX) - Ein schwach laufendes US-Geschäft hat am Donnerstag die Papiere von Walmart nach unten gezogen. Zeitweise ging es für die Titel des weltgrößten Einzelhändlers auf dem tiefsten Stand seit Ende November 2025 um 10 Prozent abwärts, womit sie den größten Abschlag innerhalb eines Handelstages seit 2022 verbuchten. Am Ende des Tages verloren sie 9,2 Prozent auf 103,84 Dollar.

Im Leitindex Dow Jones Industrial, der um 1,3 Prozent nachgab, belegten sie den letzten Platz und notieren deutlich unter der 21- und der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Kurstrend geben. Aktien anderer US-Einzelhändler ließen im Sog von Walmart ebenfalls Federn: Amazon, Costco und Home Depot verloren zwischen 2 und 3 Prozent.

Im zweiten Geschäftsquartal war es für Walmart so schlecht gar nicht gelaufen. Der Konzern profitierte von einem starken Zuwachs seiner Werbeeinnahmen, einem florierenden Online-Geschäft und Zollrückzahlungen durch die US-Regierung. Die Prognosen für das noch bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr wurden angehoben. Allerdings enttäuschte das wichtige US-Geschäft die Anleger.

Corey Tarlowe vom Analysehaus Jefferies nannte ungeachtet der für das Gesamtjahr erhöhten Ziele jene für das dritte Jahresviertel enttäuschend. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis in den USA sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb Steven Shemesh von der kanadischen Bank RBC. Dies dürfte die Diskussionen über die Bewertung der Aktie am Leben erhalten.

Die Walmart-Papiere haben sich seit ihrem im Mai erreichten Rekordhoch bei gut 135 Dollar schlecht entwickelt. Sorgen, dass sich das Wachstum in den USA weiter abschwächen könnte, lasteten auf dem Kurs. Zudem hatte der Einzelhändler im Mai gewarnt, dass hohe Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs in den kommenden Monaten auf den Gewinn drücken könnten. Seit Jahresanfang steht für die Aktien ein Minus von 6,8 Prozent zu Buche./ajx/bek/he

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