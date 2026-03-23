Die nächste Kaufempfehlung für diese Rohstoff-Perle. Die Analysten von GBC Research haben in der vergangenen Woche ihre Erststudie zu Power Metallic Mines veröffentlicht. Aufgrund der großen Chancen des Multi-Metall-Projekts in Kanada empfehlen sie die Aktie zum Kauf und sehen sogar die Chance auf eine komplette Neubewertung. Das Kursziel liegt bei 2,85 CAD bzw. 1,81 EUR. Damit besteht derzeit mehr als 150 % Kurspotenzial. Dass Power Metallic Mines derzeit unterbewertet sein könnte, zeigen auch die jüngsten Bohrergebnisse. Das Unternehmen scheint über ein Multi-Metall-Vorkommen aus Kupfer, Platin, Palladium, Kobalt, Gold und Silber mit Weltklasseformat zu verfügen. Die erste Ressourcenschätzung soll bald kommen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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