Zug - Die neu ausgerichtete Metall Zug Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 infolge von Sondereffekten deutlich tiefere Erlöse erzielt und unter dem Strich einen Verlust ausgewiesen. Eine Dividende soll nicht ausgeschüttet werden. Der Umsatz sank auf 195 Millionen Franken nach 283 Millionen Franken im Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Hauptgrund war die Dekonsolidierung von Belimed per Juni 2024. Bereinigt um diesen Effekt ging der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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