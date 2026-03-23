Zug - Metall Zug sieht sich nach dem Verlustjahr 2025 aus strategischer Sicht weiter auf Kurs. «Wir haben 2025 die Talsohle durchschritten und die Weichen für die Rückkehr in die Gewinnzone sind gestellt», sagte CEO Matthias Rey an der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen. Auf eine detaillierte Guidance für das Gesamtjahr werde aber verzichtet. Im grössten Geschäftsbereich Medical Devices (Haag-Streit), will die Gruppe in den Kernmärkten USA und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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