Eigentlich waren die finalen Zahlen für 2025 keine Überraschung. Denn der Salzgitter-Konzern hatte schon im Februar Vorab-Daten veröffentlicht. Trotzdem gerät die Salzgitter Aktie (620200) am heutigen Montag nochmals deutlich unter Druck. Sie verliert in der Spitze mehr als zehn Prozent und rutscht auf ein neues Jahrestief ab. Die deutlichen Kursverluste hängen einerseits natürlich mit dem sehr schwachen Gesamtmarkt zusammen. Aber auch die heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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