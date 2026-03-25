Die Hamburger Reederei Ernst Russ hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt. Die Zahlen, die sich darin finden, sind beachtlich und dürften so manchen Aktionär stauen lassen. In der maritimen Wertschöpfungskette nimmt Ernst Russ die Rolle des sogenannten Shipowners / Tonnage Providers (Eigentümer der Schiffe) ein. Ernst Russ stellt somit Schiffe zur Verfügung, während der operativer Schiffsbetrieb dann von spezialisierten Dienstleistern erbracht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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