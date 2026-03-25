DJ PTA-AFR: S IMMO AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
S IMMO AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/25.03.2026/17:44 UTC+1) - S IMMO AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.simmoag.at/investor-relations/finanzberichte.html Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
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Aussender: S IMMO AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Sylwia Milke Tel.: +43 1 88 090 E-Mail: sylwia.milke@simmoag.at Website: www.simmoag.at ISIN(s): AT0000A1DWK5 (Anleihe) AT0000A1Z9C1 (Anleihe) AT0000A285H4 (Anleihe) AT0000A2AEA8 (Anleihe) AT0000A2MKW4 (Anleihe) AT0000A2UVR4 (Anleihe) AT0000A35Y85 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1774457040453 ]
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March 25, 2026 12:44 ET (16:44 GMT)