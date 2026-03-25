Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag hat in den letzten Wochen wieder deutlichen Auftrieb bekommen. Nach starken Verlusten von Mitte Februar bis in den März hinein geht es für den Kurs seit gut zwei Wochen wieder kräftig nach oben. Allein in dieser Woche hat der DAX-Titel fast+15% zulegen können. Das steckt hinter der Erholung und so kann es jetzt weitergehen. Zahlreiche Belastungsfaktoren Im Februar war die Aktie massiv unter Druck geraten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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