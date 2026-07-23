Aktie im Fokus: Brenntag | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die Brenntag Prognose für 2026 wurde nach einem starken zweiten Quartal angehoben. Zwar überzeugte der Chemiedistributor mit einem operativen EBITDA über den Analystenschätzungen, dennoch mahnen Experten angesichts möglicher nachlassender Sondereffekte zur Vorsicht. Die Aktie im Fokus zeigt sich charttechnisch weiterhin konstruktiv.

- Brenntag WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Ticker: BNR

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Brenntag Prognose angehoben: Nach einem starken zweiten Quartal erwartet das Management nun ein operatives EBITDA von 1,25 bis 1,40 Mrd. EUR.

Nach einem starken zweiten Quartal erwartet das Management nun ein operatives EBITDA von 1,25 bis 1,40 Mrd. EUR. Aktie im Fokus: Charttechnisch bleibt das Bild oberhalb der SMA20 und SMA50 konstruktiv.

Charttechnisch bleibt das Bild oberhalb der SMA20 und SMA50 konstruktiv. Risiken bleiben: Analysten rechnen damit, dass positive Sondereffekte im Jahresverlauf nachlassen könnten.

Brenntag im Überblick

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 59,10 EUR Marktkapitalisierung 8,53 Mrd. EUR Umsatz 2025 15,17 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 40,44% KGV 2026* 16,78 Performance (4 Wochen) +6,67% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,27% Branche Chemie

*Prognose

Brenntag Prognose angehoben: Starkes Quartal überrascht Analysten

Die Brenntag Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde nach einem überraschend starken zweiten Quartal nach oben angepasst. Der Konzern erzielte ein operatives EBITDA von rund 450 Mio. EUR und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Im Vorjahresquartal hatte das operative EBITDA noch 334 Mio. EUR betragen. Vor diesem Hintergrund erwartet das Management nun ein operatives EBITDA zwischen 1,25 und 1,40 Mrd. EUR. Zuvor lag die Prognosespanne bei 1,15 bis 1,35 Mrd. EUR.

Sonderkonjunktur sorgt für Rückenwind

Nachdem Umsatz und operatives Ergebnis im ersten Quartal infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Krieg unter Druck geraten waren, profitierte Brenntag im zweiten Quartal von seiner stabilen Lieferfähigkeit. Während zahlreiche asiatische Wettbewerber aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von Lieferketten aus dem Nahen Osten mit Versorgungsengpässen kämpften, konnte Brenntag seine Kunden weiterhin zuverlässig beliefern. Gleichzeitig sorgten höhere Margen für zusätzliche Ergebnisimpulse.

Dennoch weisen Analysten darauf hin, dass diese Entwicklung teilweise auf außergewöhnlichen Marktbedingungen basiert. Sollten sich die Lieferketten normalisieren, könnte sich dieser Rückenwind im weiteren Jahresverlauf abschwächen. Auch das Unternehmen verweist trotz der Prognoseanhebung auf weiterhin bestehende Unsicherheiten und eine möglicherweise schwächere Nachfrage....

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