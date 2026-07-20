Der DAX hat sich in der vergangenen Woche weiter zurückgezogen. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich 236 Punkte ein und schloss -0,94% tiefer mit rund 24.381 Punkten. Die höchsten Verluste verzeichneten die Papiere von Infineon und MTU Aero Engines, Brenntag war bester DAX-Wert. Wie könnte es nun weiter gehen? Erst rauf, dann runter Zu Beginn der Woche konnte der DAX noch leicht zulegen und drehte dabei sowohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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