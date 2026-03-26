Die alte Ölweltordnung zerbröckelt. Die neue Währung heißt Strom. Während geopolitische Krisen die Märkte zerreißen, treffen KI-Durst und industrielle Neuausrichtung auf fragile Lieferketten. Kurzfristige Ölpreis-Eskapaden verlieren an Bedeutung - die Elektrifizierung schreibt eigene Gewinnstorys. In diesem Spannungsfeld aus alter Unsicherheit und struktureller Knappheit haben sich drei Spieler positioniert, um Kapital zu schlagen: Siemens Energy als systemischer Rückhalt, RE Royalties als stiller Finanzierer grüner Projekte und Nordex als zentrale Kraft der europäischen Windkraft.Den vollständigen Artikel lesen ...
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