Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CQ7F | ISIN: DE000A3CQ7F4 | Ticker-Symbol: BIKE
Xetra
25.03.26 | 17:35
2,930 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BIKE24 HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIKE24 HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,9903,03008:11
2,9903,03007:53
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BIKE24
BIKE24 HOLDING AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIKE24 HOLDING AG2,9300,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.