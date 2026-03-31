Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



31.03.2026 / 15:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2026 Kursziel: 4,50 EUR (zuvor: 3,90 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

EBITDA-Sprung und FCF-Stärke - Der Turnaround nimmt Form an



Mit dem am 26.03. vorgelegten Geschäftsbericht 2025 hat BIKE24 die starken vorläufigen Zahlen bestätigt und eine Guidance für 2026 veröffentlicht, die unseren Optimismus hinsichtlich des Erreichens der 'schwarzen Zahlen" untermauert.



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Wachstumsdynamik setzt sich fort: BIKE24 schloss 2025 mit einem Umsatz von 289,1 Mio. EUR (+27,7% yoy) ab. Sehr stark verlief das Q4 mit einem Plus von 35,5%, was die zurückgewonnene Marktstärke unterstreicht. Die Expansion in die lokalisierten Märkte (Spanien, Frankreich, Italien etc.) erweist sich als Wachstumsmotor: Hier stiegen die Erlöse im Gesamtjahr um 29,0% auf 66,1 Mio. EUR. Aber auch im Kernmarkt DACH zeigte BIKE24 mit einem Plus von 30,9% auf 196,8 Mio. EUR eine hervorragende Resilienz. Getragen wird dieser Erfolg von einer stetig wachsenden Kundenbasis (+24,6% yoy auf 1,14 Mio. aktive Kunden). Für 2026 plant das Management nun mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 318 bis 332 Mio. EUR, entsprechend 10% bis 15% yoy.



Segment-Performance: Ein Blick auf die Warengruppen unterstreicht die Ausgewogenheit des Wachstums im Geschäftsjahr 2025. Das Kernsegment PAC (Ersatzteile, Zubehör und Bekleidung) steigerte die Erlöse um 27,3% yoy auf 232,9 Mio. EUR (VJ: 182,9 Mio. EUR) und bildet mit einem Umsatzanteil von rund 80% weiterhin das stabile Rückgrat des Geschäftsmodells. Sogar noch etwas dynamischer entwickelte sich das Segment Kompletträder (Full Bikes), das mit einem Plus von 29,4% yoy auf 56,2 Mio. EUR (VJ: 43,4 Mio. EUR) seine strategische Bedeutung für die Neukundengewinnung und Warenkorboptimierung bestätigte.



Operativer Hebel und Cashflow-Stärke: Die operative Hebelwirkung auf EBITDA-Ebene und die Cashflow-Stärke von BIKE24 in 2025 übertrafen unsere Prognose. Das bereinigte EBITDA verzeichnete einen Sprung um 172,7% yoy auf 14,5 Mio. EUR (Marge: 5,0%). Die hohe Qualität der Kundenbasis zeigt sich darin, dass über 70% des Umsatzes durch wiederkehrende Kunden generiert werden, wobei insbesondere die älteren Kohorten eine bemerkenswerte Loyalität und stabile Ausgabenprofile aufweisen. Parallel dazu stieg der Free-Cashflow auf 16,0 Mio. EUR, was auf ein optimiertes Working Capital sowie den konsequenten Abbau von Überbeständen zurückzuführen ist. Die Bestands-Umsatz-Relation wurde von 27% auf 22% gedrückt. Abgerundet wird das Bild durch die Verlängerung des Konsortialkredits bis April 2028, was die finanzielle Stabilität langfristig sichert.



Der Weg zum positiven EBIT und EPS: Trotz der deutlichen operativen Verbesserung reichte die Ertragskraft 2025 erwartungsgemäß noch nicht aus, um den Turnaround auf EBIT-Ebene zu vollziehen. Das EBIT lag mit -0,7 Mio. EUR (VJ: -15,1 Mio. EUR) zwar fast am Break-Even, wurde aber noch von den hohen PPA-Abschreibungen (ca. 9,5 Mio. EUR p.a.) belastet. Mit der neuen EBITDA-Guidance für 2026 (16-20 Mio. EUR) ist jedoch ein positives EBIT sowie ein deutlicher Jahresüberschuss nun das Basisszenario. Damit dürfte der Turnaround 2026 erstmals auf allen Ergebnisebenen vollumfänglich sichtbar werden.



Fazit: BIKE24 hat 2025 die Basis für die Rückkehr zur Profitabilität geschaffen. Während das operative Ergebnis (EBIT) noch knapp negativ blieb, verschiebt sich der Fokus 2026 nun endgültig auf die Netto-Profitabilität. Die Aktie bleibt aufgrund der Kombination aus zweistelligem Wachstum und steigender Cash-Generierung u.E. eine attraktive Anlage im E-Commerce-Sektor. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Votum und erhöhen unser DCF-basiertes Kursziel vor dem Hintergrund der besseren Cashflow-Generierung auf 4,50 EUR.







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