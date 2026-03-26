Luzern - Der Milchverarbeiter Emmi hat sein globales Dessertgeschäft unter dem Namen «Emmi Desserts» zusammengeführt. Darunter fallen Marken wie Indulge Desserts, The English Cheesecake Company oder auch Mademoiselle Dessert. Emmi Desserts umfasst rund 3600 Mitarbeitende. Diese betreuen Kunden in mehr als 65 Ländern, unterstützt durch 20 Produktionsstandorte in Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden, Grossbritannien und den USA, wie es in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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