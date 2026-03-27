Krieg, Zerstörung, Wiederaufbau von Infrastruktur - die Finanzbranche steht im Fokus. Ungeachtet vieler menschlicher Schicksale lässt steigender Kreditbedarf die Margen der Geldverleiher explodieren! Denn Banken, Infrastruktur-Finanzierer und spezialisierte Investmentgesellschaften profitieren direkt vom wachsenden Kapitalbedarf aus vielerlei Richtungen. Die Energiewende ist dabei einer der größten Investitionsfelder. Allein in Europa werden in den kommenden Jahren Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe benötigt, um Stromnetze zu modernisieren, Speicher aufzubauen und fertiggestellte Energieanlagen ans Netz zu bringen. Finanzinstitute verdienen dabei nicht nur an Krediten und Projektfinanzierungen, sondern zunehmend auch an Gebühren, Beteiligungen und langfristigen Cashflows aus Energie-Assets. Gleichzeitig steigen die Zinsmargen in einem Umfeld höherer Finanzierungskosten, was die Profitabilität vieler Finanzhäuser verbessert. Trotz aller Krisen und schwieriger Investmentbedingungen lohnt ein Blick in den Kreditsektor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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