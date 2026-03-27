von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Meyer, die Börse hat den zweiten Dividendenausfall in Folge gar nicht goutiert. Für die 2026 stehen die Ampel wohl auf «Wiederaufnahme»? Matijas Meyer, CEO Komax Group: Wenn sich die Marktsituation etwas verbessert, werden wir sehr schnell ein deutlich besseres Geschäftsergebnis erzielen. Und wenn unser Ergebnis nach Steuern Ende Jahr positiv ist, werden wir gerne auch wieder eine Dividende ausschütten. Die Umsatzverschiebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab