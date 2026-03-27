Schlieren - Das Industrieunternehmen Schlatter hat im Geschäftsjahr 2025 in einem von US-Zöllen, zunehmenden konjunkturellen Unsicherheiten und dem starken Franken belasteten Umfeld einen Verlust erzielt. Auf die Auszahlung einer Dividende will die Gruppe deshalb in diesem Jahr verzichten. Der Betriebsgewinn EBIT fiel auf 0,5 Millionen Franken zurück nach 2,0 Millionen im 2024, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess. Unter dem Strich verblieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab