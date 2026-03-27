Time is Money // Schnell ein paar Fragen an Johannes Schmidt, Vorstandschef der Indus Holding (620010), zur Entwicklung im Jahr 2025, zu den Prognosen für das laufende Geschäftsjahr, zu geplanten Zukäufen, möglichen Verkäufen, zu den vorhandenen Marktchancen und zu den Risiken, die das geopolitische Umfeld aktuell mit sich bringt. Herr Schmidt, wie fällt Ihr Fazit zum Jahr 2025 aus?Wir sind mit dem Gesamtjahr 2025 zufrieden. Wir haben uns im Jahresverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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