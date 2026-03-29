Starke Kursentwicklung, Expertenmeinungen und Trading-Chancen im ÜberblickLanxess hat in Kalenderwoche 13 für einen Paukenschlag im MDAX gesorgt: Der Chemiekonzern aus Köln verzeichnete einen beeindruckenden Kursanstieg von rund 50 Prozent und wurde damit zum Top-Performer seines Index. Am Freitag schloss die Aktie auf Xetra mit 17,66 Euro - dieser Wert markierte zugleich das Wochenhoch.StatusAnlegerinnen und Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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