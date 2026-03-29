Starke Kursentwicklung, Expertenmeinungen und Trading-Chancen im ÜberblickLanxess hat in Kalenderwoche 13 für einen Paukenschlag im MDAX gesorgt: Der Chemiekonzern aus Köln verzeichnete einen beeindruckenden Kursanstieg von rund 50 Prozent und wurde damit zum Top-Performer seines Index. Am Freitag schloss die Aktie auf Xetra mit 17,66 Euro - dieser Wert markierte zugleich das Wochenhoch.StatusAnlegerinnen und Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.