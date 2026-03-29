Netflix hat in den USA nur gut ein Jahr nach der bisher letzten Erhöhung erneut kräftig an der Preisschraube gedreht. Für Deutschland gibt es noch keine diesbezüglichen Infos. Die letzte Erhöhung der Abopreise ist hierzulande allerdings schon zwei Jahre her. Ende 2025 hatten Beobachter:innen sich noch sinkende Abopreise bei Netflix vorstellen können -Â über mögliche Bündelpreise mit HBO Max im Falle einer Übernahme von Warner Bros. Weil Netflix dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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