Bei Netflix kommt nach einer ziemlich schwachen Phase wieder etwas Leben in die Aktie. Für Aufmerksamkeit sorgt ausgerechnet Bill Ackman. Der bekannte Hedgefonds-Manager ist mit Pershing Square wieder bei Netflix eingestiegen und setzt damit erneut auf den Streaming-Konzern. Das ist durchaus bemerkenswert, denn sein letzter Versuch mit der Aktie endete alles andere als gut. Die Meldung kam am Markt trotzdem gut an. Netflix legte nach Bekanntwerden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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