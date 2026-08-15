Netflix ist nach vier Jahren zurück im Portfolio von Pershing Square. Bill Ackman sieht die Bewertung attraktiv und Netflix als Gewinner der "Streaming-Kriege". Bill Ackman ist zurück bei Netflix. Rund vier Jahre nachdem der milliardenschwere Investor seine damalige Beteiligung verkauft hatte, setzt seine Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management erneut auf den Streaming-Konzern. Pershing Square gab die neue Position in seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de