EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Oberösterreichische Landesbank AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Oberösterreichische Landesbank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: http://www.hypo.at/jahresfinanzbericht2025ESEF
30.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Oberösterreichische Landesbank AG
|Landstraße 38
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.hypo.at
|Ende der Mitteilung
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2298650 30.03.2026 CET/CEST
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