Die Aktien von SAP, Rheinmetall und Siemens Energy stehen derzeit exemplarisch für drei unterschiedliche Börsenthemen im deutschen Leitindex: Tech-Schwäche, Verteidigungsboom mit Konsolidierungstendenzen und Energiewende-Fantasie nach einer starken Rally. In den vergangenen Tagen sorgten neue Analystenkommentare, Unternehmensmeldungen und charttechnische Entwicklungen für deutliche Bewegungen bei allen drei Titeln. SAP-Aktie Die SAP-Aktie zählt aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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