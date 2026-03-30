179 Meter hohe Hybridtürme sollen die Rotoren von Windenergieanlagen in stärkere Windströmungen mit weniger Turbulenzen bringen. Erstmals kommen diese besonders hohen Hybridtürme mit dem Nordex-Anlagentyp N175 nun in Brandenburg zum Einsatz. Der Projektentwickler UKA-Gruppe und der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex Group haben den Windpark Mahlsdorf in Betrieb genommen. Er verfügt über eine installierte Leistung von 68 MW und soll für Standorte mit mittleren Windverhältnissen optimiert sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver