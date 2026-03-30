' Brokerage, Trading und Geld anlegen begeistert spätestens seit der Corona-Zeit viele junge Menschen. Mit dem Altersvorsorgedepot kommt eine neue Gruppe dazu. Doch welchen Broker sollte man wählen? Junge Menschen verbinden mit Brokerage und Trading den Anbieter Trade Republic fast so wie man Tempo mit Taschentüchern verbindet. Die App der Berliner ist einfach zu bedienen und eingefleischte Trade-Republic-Fans nehmen fast jeden Mangel des Anbieters geduldig hin. Bisher. Doch die Konkurrenz wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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