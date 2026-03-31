Durch den Angriffskrieg der USA und Israel gegen den Iran folgt dem Energiepreisschock bei Erdöl und Erdgas in den kommenden Monaten und Quartalen unweigerlich der Inflationsschock. Dies ist die logische Folge, wenn die verteuerten Energiepreise die Kosten der gesamten nationalen wie internationalen Wertschöpfungsketten erhöhen und diese von den Unternehmen an die Endkunden weitergegeben werden. Ökonomen erwarten daher einen moderaten bis spürbaren Inflationsschub, je nach Länge des Irankrieges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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