Niederwangen - Adval Tech hat 2025 erneut einen Verlust erlitten. Es ist der vierte Jahresverlust in Folge. Immerhin konnte er gegenüber dem Vorjahr etwas verringert werden. Auch 2026 wird ein Transformationsjahr. Die Umsatz sank um 5,8 Prozent auf 165,6 Millionen Franken, wie der Autozulieferer am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt hätte das Minus lediglich bei 3,4 Prozent gelegen. Die Gesamtleistung, die nebst dem Umsatz den Verkauf von Schrott ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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