Société de la Tour Eiffel: Aktie von November 2025: Gestern Kurs +106%

Liebe Leserin, lieber Leser an den Geräten draußen im Lande,
ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Vor einigen Stunden (Donnerstag Abend) kam die Meldung, dass es ein Übernahmeangebot für die französische Aktiengesellschaft Tour Eiffel gibt. Der Kurs schoss daraufhin von ca. 3,87 auf 8,08 Euro nach oben. Das Übernahmeangebot beträgt 8,20 Euro je Aktie.
Dazu interessant: Am 14. November Anno Domini 2025 stellte ich Ihnen die Aktie Tour Eiffel vor. Unter dem treffenden Titel:
Französische Aktien mit 35% Discount?
Denn damals errechnete ich einen Nettovermögenswert von 8,40 Euro je Aktie. Der Kurs der Aktie stand damals bei 4,57 Euro.
Es war Geduld notwendig, denn die Notierung rutschte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Vor einigen Stunden (Donnerstag Abend) kam die Meldung, dass es ein Übernahmeangebot für die französische Aktiengesellschaft Tour Eiffel gibt. Der Kurs schoss daraufhin von ca. 3,87 auf 8,08 Euro nach oben. Das Übernahmeangebot beträgt 8,20 Euro je Aktie.
Dazu interessant: Am 14. November Anno Domini 2025 stellte ich Ihnen die Aktie Tour Eiffel vor. Unter dem treffenden Titel:
Französische Aktien mit 35% Discount?
Denn damals errechnete ich einen Nettovermögenswert von 8,40 Euro je Aktie. Der Kurs der Aktie stand damals bei 4,57 Euro.
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