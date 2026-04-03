Was für eine Handelswoche! Einmal mehr bewegte US-Präsident Trump die Aktienmärkte, doch nicht nur die. Signale der Entspannung wurden von den Aktienindizes und Edelmetallen unter der Woche mit Kurs- bzw. Preisanstiegen quittiert. Doch es ging auch anders. Trumps Rede an die Nation vom Mittwoch wirbelte im frühen Donnerstagshandel den Dax durcheinander. Dabei ging es für den deutschen Leitindex zwischenzeitlich unter die Marke von 23.000 Punkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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