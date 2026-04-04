Die Aktie von Nordic American Tankers hat am letzten Handelstag vor Ostern einen starken Anstieg von über acht Prozent gezeigt. Für viele Anleger stellt sich nun die Frage, ob dies der Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte sein könnte.Am 15. März wurde im RuMaS Express-Service darauf hingewiesen, dass wichtige Personen im Unternehmen Aktien gekauft haben. Der Gründer Herbjørn Hansson hat 200.000 Aktien gekauft - und zwar zu einem Preis von jeweils ...

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