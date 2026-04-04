Zwölf Analysten erwarten Kursgewinne für den Wolfsburger AutobauerDie Entwicklung der Volkswagen-Aktie gleicht derzeit einer Achterbahnfahrt: Wer in den vergangenen Jahren investiert hat, blickt momentan mit gemischten Gefühlen auf den Kursverlauf. Denn eines steht fest: Das Wertpapier hat sich weit von seinem früheren Allzeithoch entfernt. Die Folge? Viele Aktionäre verspüren Enttäuschung und auch ein wenig Frust über die aktuelle Performance.Doch ...

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