Während die überwiegende Mehrheit der Dax-Aktien unter den Folgen des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten zu leiden hat, beeindruckt RWE in diesen Tagen mit Stärke. Der Iran-Krieg rückte vor allem Versorgeraktien in den Fokus von Anlegern und Investoren.RWE und andere Versorger profitieren vom aktuellen Umfeld, das maßgeblich von steigenden Energiepreisen geprägt ist. Doch nicht nur das. Die Preisexplosion bei den fossilen Energieträgern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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