Am 06.04.1865 wurde die Badische Anilin- und Sodafabrik gegründet, besser bekannt als BASF. Die Entstehung des Unternehmens fällt in eine Phase tiefgreifender industrieller Transformation im deutschsprachigen Raum. Die Chemieindustrie entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem der innovativsten und wachstumsstärksten Industriezweige, insbesondere durch die zunehmende Bedeutung synthetischer Farbstoffe.Die BASF blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück aus kleinen Anfängen bis zum heutigen weltgrößten Chemiegigant en. Es ist eine Geschichte über einen kometenhaften Aufstieg, einen abgrundtiefen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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