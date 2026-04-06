Die RWE-Aktie sorgt derzeit für Aufsehen an den deutschen Börsen. Mit einer beeindruckenden Jahresperformance von rund 30 Prozent zählt das Papier zu den erfolgreichsten Titeln im DAX. Auch im Monatsvergleich überzeugt die Aktie mit einem Plus von etwa 8 Prozent und behauptet sich damit in der Spitzengruppe des deutschen Leitindex.Besonders bemerkenswert ist, dass sich der Kurs der RWE-Aktie seit dem Tiefpunkt zu Beginn des vergangenen Jahres mehr ...

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