Die Eskalation um den Iran hat globale Lieferketten und den Dünger- und Lebensmittelsektor in einen Ausnahmezustand versetzt, da Sanktionen und Sicherheitsrisiken den Export wichtiger Rohstoffe lahmlegen. Iran als Schlüsselproduzent phosphathaltiger Düngemittel und Kaliprodukten fällt temporär aus, das führt zu Preissprüngen im Agrarsektor von bis zu 40 %. Bayer kämpft mit steigenden Produktionskosten für seine Agrochemie-Sparte, was die Margen extrem drückt. Sogar Nestlé sieht sich zunehmend mit Rohstoffengpässen bei Tierfutter und Verpackungsmaterialien konfrontiert. Die Situation für die Versorgungssicherheit in Europa ist mittelfristig gefährdet, denn der Inflationsdruck auf die Lebensmittelpreise nimmt spürbar zu. MustGrow positioniert sich als Gamechanger mit biologischen Düngeralternativen, welche unabhängig von geopolitischen Hotspots skalierbar sind und schnelle Umsatzsprünge versprechen. Kali + Salz gewinnt massiv durch den Kali-Düngerhunger, da europäische Lagerbestände schrumpfen und Nachfrage aus der Landwirtschaft explodiert.Den vollständigen Artikel lesen ...
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