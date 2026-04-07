Während am Ostermontag die Börsen in Deutschland und Europa weitestgehend geschlossen blieben, fand in Japan, Korea, Russland und den USA der Handel regulär statt. Die Leitbörsen der USA konnten nach einem schwachen Start im Tagesverlauf zulegen und höher schließen, als sie die letzte Woche beendet hatten. Nur knapp unter den Jahreshochs von 119 USD notierte gestern der Ölpreis der Sorte WTI und ging mit 110 USD das Barrel aus dem Handel. Was sonst noch wichtig ist und welche Aktien zuletzt im Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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