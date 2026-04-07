EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nakiki SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nakiki SE bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.01.2025
Ort: https://nakikifinance.com/finanzberichte/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|Ende der Mitteilung
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