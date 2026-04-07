Die RWE-Aktie befindet sich seit August letzten Jahres in einem starken Aufwärtstrend. Allein seit Jahresanfang beträgt der Kursgewinn rund +28%. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 59 €. Damit befindet sich die Aktie des Stromerzeugers auf einem Mehrjahreshoch. Was könnte jetzt ratsam sein? Iran-Krieg treibt die Energiepreise Der Krieg im Iran führte zu hohen Preisanstiegen bei Erdöl und Gas. Sollte der Krieg weiter eskalieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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